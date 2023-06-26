В Иркутской области вынесен приговор начальнику, по вине которого погиб рабочий

Фото: Артем КИЛЬКИН

Бодайбинский городской суд вынес приговор в отношении 50-летнего местного жителя, которого обвиняли в гибели подчиненного. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчина признан виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Напомним, трагедия произошла 7 апреля 2020 года. Подсудимый принял на работу местного жителя, с которым заключил трудовой договор, однако инструктаж и технику безопасности до сотрудника не донес. В день инцидента работник пропаривал дренаж на одной из городских улиц с помощью двух емкостей для нагрева, изготовленных кустарным способом. Требованиям безопасности и ГОСТу они не соответствовали, говорится в материалах дела.

— При производстве работ из-за избыточного количества пара в одной из емкостей произошло её разрушение, в результате чего находившийся рядом работник погиб на месте. Расследование осуществлялось следователями СК, - уточнили в прокуратуре Иркутской области.

С учетом мнения государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

59-летнего водителя грузового автомобиля осудят за смертельный наезд на рабочего в Бодайбо (подробности)