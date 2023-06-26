Роспотребнадзор не рекомендовал купаться в заливе Ангары на острове Юность

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области в летний период организовало контроль качества воды в водоемах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ируктской области прошел контроль качества воды. Специалисты Роспотребнадзора организовали мониторинг санитарно-химических, микробиологических, паразитологических показателей в водоемах. Пробы воды были взяты в 62 точках и не все они оказались удовлетворительными.

Так, микробиологические показатели не соответствуют в воде, которую исследовали в заливе Ангары на острове Юность в Иркутске. Угрозу жизни представляет купание и в других водоемах области. Специалисты насчитали еще пять опасных озер и заливов.

- Показатели проб, взятых в озере села Смоленщина, в заливе Мухор, который находится в деревне Шида, бухтах Зуун-Хагун и Куркутская местности Бурлог в Ольхонском районе, а также в Сарайском заливе, расположенном в поселке Хужир, не соответствуют нормам, - говорится в отчете надзорного органа.

Жителям Иркутской области настоятельно не рекомендуют купаться в водоемах, не предназначенных для этого.

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