В Иркутске восемь детей пострадали в ДТП

Фото: Госавтоинспекция Иркутска

В Иркутске отмечен всплеск ДТП с участием детей. Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, за минувшую неделю восемь несовершеннолетних травмировались в авариях.

Первый инцидент произошел накануне, 25 июня, поздним вечером на улице Поленова. Два школьника 10 и 12 лет переезжали на велосипеде дорогу, когда в них врезалась «Хонда Фит». Оба мальчика получили травмы.

Пятью днями ранее произошло ДТП с участием 8-летнего велосипедиста, на которого наехал водитель за рулем «Тойота Хайлюкс» в поселке Молодежный. Мальчику понадобилась помощь врачей.

После 14 часов дня 23 июня во дворах домов по бульвару Рябикова водитель «Лада Гранта» сбил 7-летнего велосипедиста. В момент ДТП ребенок был без сопровождения взрослых и защитной экипировки.

В четверг, 22 июня, под колесами авто оказалась 11-летняя школьница. На улице Баррикад она переходила дорогу, когда в нее врезался «Сеат Лион». Аналогичный случай произошел с семилетним мальчиком в поселке Березовый. Юного пешехода сбила «Тойота Калдина». Врачи диагностировали у пострадавшего травму руки.

Еще один случай произошел на мосту через Каю на улице Мира р.п. Маркова. По данным ГИБДД, на 11-летнюю девочку на самокате наехал неизвестный водитель и скрылся с места аварии. Школьница получила травму ноги.

В половину 10-го вечера 24 июня на пешеходном переходе на улице Депутатской водитель «Хендай Крета» допустил наезд на 9-летнего мальчика. Несовершеннолетний в момент перехода проезжей части катился, не спешившись, на самокате.

По всем фактам начато разбирательство, заключили в ГИБДД.

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