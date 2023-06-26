Утечка кислоты произошла в кузове грузовика на трассе в Иркутской области

Фото: пресс-служба МВД Иркутской области

На трассе Р-258 «Байкал» неподалеку от города Байкальска в кузове большегруза произошла утечка химического вещества. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, инцидент произошел утром, 26 июня. В полицию позвонили очевидцы, которые сообщили, что из кузова грузовика «Скания» идет дым. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов и МЧС зафиксировали течь соляной кислоты и отбуксировали автомобиль в безопасную зону в стороне от трассы, где сотрудники профильных ведомств остановили протечку.

- В результате инцидента никто не пострадал, движение на трассе не затруднялось, - добавили в ведомстве.

По предварительной информации, за рулем фуры был 43-летний мужчина, который перевозил опасный груз из из Кемеровской области в Республику Саха (Якутия). Разрешающих на перевозку кислоты документов у мужчины не было.

По факту произошедшего прокуратура Иркутской области начала проверку.

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