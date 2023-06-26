Показатель заболеваемости COVID-19 в Иркутской области снизился на 19,2%

Всего с начала пандемии подтверждено 373853 случая COVID-19 среди жителей региона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обнародованы данные, отражающие эпидобстановку с коронавирусом в Иркутской области. По данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю прирост заболевших ковидом составил 80 человек. Вместе с тем, показатель заражения упал почти на 20% по сравнению с прошлой неделей.

- 80 случаев COVID-19 зарегистрировано за прошедшую неделю в Иркутской области, это на 19,2% ниже, чем на предыдущей неделе, - уточнили в ведомстве.

Всего в Иркутской области было обнаружено 373 853 факта заболевания коронавирусом, 369 668 из которых закончились выздоровлением пациентов.

За три года пандемии жертвами инфекции стали более 8,7 человек.

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