В Усть-Кутском районе обнаружено тело без вести пропавшей 16-летней девочки

Видимых телесных повреждений на теле подростка не обнаружено Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Усть-Кутском районе завершены поиски пропавшей 16-летней девочки. Ее тело было найдено около села Подымахино в 50 км от Усть-Кута, где подросток и исчезла.

Напомним, о поисках погибшей девушки стало известно 16 июня, когда она не вернулась домой. Подросток ушла расклеивать листовки, обещала прийти через пару часов, но больше ее никто не видел. Единственный след, который был, съемка камер видеонаблюдения. На них зафиксировано, как она в 8:15 проходит в сторону остановки «РЭБ» (ремонтно-эксплуатационная база – прим. ред.) и исчезает.

- По данному факту Усть-Кутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства в отношении несовершеннолетнего), - рассказали в ведомстве.

На данный момент известно, что на теле погибшей девушки не обнаружены следов насильственной смерти. Точную причину гибели девочки установит судебно-медицинская экспертиза.

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