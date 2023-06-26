В Иркутской области пропал 43-летний Владимир Терехин

Фото: «Лиза Алерт» Иркутской области

В Иркутской области начались поиски пропавшего 43-летнего Владимира Терехина. Об исчезновении мужчины рассказали волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.

По данным поисковиков, житель поселка Мегет пропал 16 июня. С тех пор о нем ничего неизвестно.

Известно, что в день пропажи на Владимире Терехине были серые штаны, серые кроссовки, синяя флисовая кофта с капюшоном и черная футболка.

Если вы обладаете данными о местонахождении этого человека, просьба звонить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52.

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