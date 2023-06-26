В Иркутске инспекторы ДПС помогли экстренно добраться женщине до роддома

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области

В Иркутске сотрудники ДПС лейтенанты полиции Анатолий Амосов и Артем Оленников помогли беременной женщине доехать до роддома. У девушки начались схватки прямо в машине.

- К нам обратилась девушка с просьбой сопроводить ее до роддома. Мы включили световую сигнализацию и помогли доехать до медучреждения. Там уже передали ее врачам, - вспоминают ранее утро 17 июня инспекторы.

Сейчас новоиспеченная мама с младенцем находятся дома. По возращению в родные стены девушка записала видеообращение к сотрудникам ДПС, в котором поблагодарили их за помощь и чуткость.

- Хочу сказать спасибо инспекторам. Я желаю им и их семьям здоровья и, конечно же, вежливых водителей и спокойных дежурств, - сказала девушка.

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