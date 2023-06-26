В Братске запустили бота для жалоб на пьяных водителей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Госавтоинспекция Братска запустила телеграм-бот для жалоб на пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Братска в своих социальных сетях.

- Сервис @bratsk_gibdd_bot позволит сотрудникам ГИБДД получать сообщения от жителей по поводу нетрезвых водителей, - говорят в ведомстве.

Боту нужно отправить информацию о местонахождении водителя, марки его авто, номере и направлении, куда он едет. После этого сотрудники ДПС будут проверять информацию.

В ведомстве отметили, что бот работает в режиме односторонней связи и оставленные в нем сообщения не приравниваются к официальным заявлениям через сервисы ГИБДД, либо на телефоны дежурных частей полиции.

Ранее сообщалось, что днем 26 июня на автодороге Атагай - Усть-Кадуй Иркутской области загорелся школьный микроавтобус. Обошлось без пострадавших.