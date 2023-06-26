В Усть-Куте 17-летняя девушка устроила ДТП и получила увечья

Фото: ГИБДД по Иркутской области

В Усть-Куте 17-летняя девушка оказалась на больничной койке после поездки за рулем «Тойота Марк». Об это сообщает пресс-служба ГИБДД по Иркутской области.

По данным ведомства, авария произошла 25 июня около 17 часов вечера. Девушка не справилась с управлением и вылетела на обочину. В результате ДТП водитель легковушки получила серьезные травмы и переломы, с которыми были госпитализирована в больницу.

Известно, что водительских прав у девушки не было. По данному факту начато разбирательство.

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