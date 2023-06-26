В Усть-Илимском районе от бешенства привили 460 домашних животных

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Усть-Илимском районе Иркутской области продолжается вакцинация домашних животных. Ранее в поселке Седаново был обнаружен случай заболевания.

Как рассказали в региональном правительстве, от бешенства в населенном пункте уже привиты 460 животных. Уже на этой неделе специалисты начнут вакцинировать скот, а также разложат в лесах оральную вакцину для предотвращения бешенства среди диких животных.

Жителям Иркутской области напомнили, что вакцина от бешенства бесплатная, однако на ветстанциях можно доплатить и привить питомца и от других опасных инфекций.