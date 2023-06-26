В Иркутской области ожидается жаркое начало июля Фото: Мария ЛЕНЦ

В первую декаду июля в Иркутской области ожидается жаркая погода. Об этом сообщает ИА "Альтаир" со ссылкой на ведущего агрометеоролога Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталью Домбровскую.

-Регион окажется в зоне теплой аномалии, температура воздуха в Прибайкалье может превысить 30 градусов. Но с каждой декадой положительное отклонение от нормы будет сокращаться, - говорит Домбровская.

Уже во второй половине месяца стоит ждать температуру воздуха в диапазоне от 16−18 до 23−25°С, в отдельные дни до 28ºС.

Кроме этого, в области ожидаются дожди, грозы. Количество осадков может быть немного больше климатической нормы.