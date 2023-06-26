Жителей Иркутска предупредили об отключении горячей воды с 27 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 27 июня в некоторых домах Иркутска будет ограничено горячее водоснабжение для проведения ремонтных работ на тепловой сети. Об этом в своих социальных сетях сообщает городской оператор тепловых сетей.

-В планах провести ремонт тепловой сети по улицам Баумана, 242, Байкальская, 190 и ремонт тепломеханического оборудования на перекачивающей насосной станции "Луч Аэропорта", - рассказали в компании.

Ознакомиться с перечнем адресов, которых ждет отключение или ограничение горячего водоснабжения, вы можете в табличке ниже.

Перечень адресов. Фото: Оператор тепловых сетей Иркутска

Оператор теплосетей принес свои извинения за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что в первую декаду июля в Иркутской области ожидается жаркая погода. Температура воздуха может повыситься до +30 градусов. Однако в дальнейшем с каждой декадой она будет понижаться.