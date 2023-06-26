Роспотребнадзор Иркутской области счел небезопасными для купания заливы на Байкале Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор Иркутской области провел контроль качества воды в водоемах региона. Проверялись санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-Не соответствует показателям озеро Юность и река Ангара в Иркутске, Иркутское водохранилище, озеро в селе Смоленщина, - говорят в ведомстве.

Также не прошли проверку залив Мухор вблизи деревни Шида, в бухтах «Зуун Хагун», «Куркутская», а также Сарайский залив в поселке Хужир.

Купание в указанных водоёмах является фактором риска для здоровья населения, говорят в ведомстве.