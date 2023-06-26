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НовостиОбщество26 июня 2023 9:58

Роспотребнадзор Иркутской области счел небезопасными для купания заливы на Байкале

Был проведен мониторинг качества воды
Елена СИНИЦА
Роспотребнадзор Иркутской области счел небезопасными для купания заливы на Байкале

Роспотребнадзор Иркутской области счел небезопасными для купания заливы на Байкале

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор Иркутской области провел контроль качества воды в водоемах региона. Проверялись санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-Не соответствует показателям озеро Юность и река Ангара в Иркутске, Иркутское водохранилище, озеро в селе Смоленщина, - говорят в ведомстве.

Также не прошли проверку залив Мухор вблизи деревни Шида, в бухтах «Зуун Хагун», «Куркутская», а также Сарайский залив в поселке Хужир.

Купание в указанных водоёмах является фактором риска для здоровья населения, говорят в ведомстве.