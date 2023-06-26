Жителей Иркутской области ждут сильные дожди и грозы 27 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ

27 июня ночью местами по области сохранятся сильные и очень сильные дожди, грозы, днём усиление северо-западного ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в своих социальных сетях.

- 27-29 июня местами в Катангском районе сохраняется высокая 4 класса пожароопасность лесов, - добавили в ведомстве.

Что касается погоды, то с 20.00 26 июня и до 20.00 27 июня жителей ждут переменная облачность, туманы, ветер до 20 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет до +15 градусов.

В областной столице в этот промежуток времени можно ожидать слабый дождь, ветер до 14 метров в секунду. Воздух прогреется ночью +10,+12°, днем - до +17,+19°.

Ранее сообщалось, что в первую декаду июля в Иркутской области ожидается жаркая погода. Температура может быть выше 30 градусов.