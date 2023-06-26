В Иркутске открыли обновленное общежитие №6 ИрНИТУ Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске на улице Игошина, 4 после капитального ремонта торжественно открыли общежитие № 6 ИрНИТУ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

-Здание сдали в эксплуатацию еще в 1965 году. До 1995-го здесь жили студенты, а после в помещениях разместили учебный корпус Восточного факультета ИрНИТУ, - говорят в администрации.

В 2020 году было принято решение вернуть в это здание общежитие. В нем будут проживать 324 студента. Каждая из 18-ти секций общежития имеют свои кухни, душевую, санузел. Также здесь теперь есть прачечные, гладильные помещения, актовый и спортивный залы. Организованы и пространства для занятий во внеучебное время.

Ранее сообщалось, что стал известен подрядчик, который будет проводить ремонт виадука в Мегете. Им стала компания «Дорожник», занимающаяся ремонтом Джамбула в Иркутске.