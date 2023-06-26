В Заксобрании приняли закон, освобождающий ветеранов ВОВ от платы за капремонт Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

На очередной сессии Законодательного Собрания иркутской области принят закон, полностью освобождающий ветеранов Великой Отечественной войны от уплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Поводом для обсуждения послужило обращение самих ветеранов к депутатам Заксобрания. Выяснилось, что имеет место правовая коллизия: несмотря на то, что эта категория граждан освобождена от уплаты взносов на капремонт, льгота действует не полностью на всю квартиру, а только в пределах социальной нормы.

- Президент Российской Федерации Владимир Путин говорил о необходимости освободить участников Великой Отечественной войны от таких взносов вне зависимости от нормы жилья. Справедливость должна восторжествовать, - пояснила инициатор законопроекта, глава комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова.

Действие закона коснется ветеранов ВОВ, инвалидов войны, а так же приравненных к ним лиц: блокадников, узников концлагерей и других. Всего в Приангарье их более 800 человек.