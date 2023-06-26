Депутаты Заксобрания Иркутской области приняли новые налоговые льготы Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Введение нескольких новых налоговых льгот одобрили депутаты Законодательного собрания Иркутской области.

Так, некоторые медицинские организации освобождаются от уплаты налога на имущество. В частности, это относится к учреждениям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь и получающих большую часть финансирования из областного бюджета или фонда ОМС. Сэкономленные средства можно будет потратить на покупку или ремонт медицинского оборудования, текущий ремонт и благоустройство в медучреждении - в том числе на новую мебель, обновление регистратуры, создание более комфортных условий для пациентов.

Так же от налога на имущество освобождаются муниципальные учреждения культуры, а для остальных муниципальных организаций сумма налога уменьшена до ставки в 0,1 процента. Такие льготы уже существовали, однако в 2015 году были отменены с целью сбалансированности бюджетов. После совместной проработки с территориями этого вопроса, депутаты Заксобрания вернули льготы и муниципальные учреждения будут платить налог на имущество по льготной ставке.