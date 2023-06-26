В «Газпром Инвест» прокомментировали массовую драку работников на Ковыктинском месторождении

Массовая драка произошла на Ковыктинском месторождении в Иркутской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Драка между работниками строительной компании произошла на Ковыктинском месторождении в Иркутской области. 23 июня у группы сотрудников случился конфликт в столовой. Тем же вечером словесная перепалка продолжилась, после чего перешла в драку. Охрана и остальные работники попытались разнять мужчин. На место случившегося направили пожарную машину и группу быстрого реагирования, но их силы не применили, так как вскоре стычка закончилась.

- Пострадавшие были осмотрены медиком, оказана медицинская помощь, сообщают корреспонденту КП-Иркутск в филиале «Газпром Инвест» «Иркутск».

Пять человек отправили в Жигаловскую районную больницу. Однако, жизни пациентов ничего не угрожает.

- Зачинщиков конфликта, это около 30 человек, отстранили от работы, - подчеркивают представители «Газпром Инвест» «Иркутск». - В обстоятельствах и причинах случившегося разбираются сотрудники полиции. Нарушителей привлекут к ответственности, не исключено, что после этого будет поставлен вопрос об их депортации из страны.

Тем временем, сотрудники службы корпоративной защиты проводят с работниками профилактические беседы о недопустимости повторения подобного на территории предприятия. В целях сплочения коллектива специалисты планируют организацию совместных занятий, в том числе спортивные соревнования и т.д.