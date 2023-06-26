В Жигаловском районе отремонтируют шесть домов культуры в 2023 году Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В этом году в Жигаловском районе Иркутской области отремонтируют шесть домов культуры и библиотеку. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Например, в поселке Жигалово будет отремонтирован Дом культуры "Восход". Работы пройдут в зрительном зале на 160 мест, на фасаде, крыше, будет благоустроена территория. В прошлом году в учреждении привели в порядок фойе и рабочие кабинеты, - рассказывают в правительстве.

Дом культуры каждый год как-либо улучшает свое оснащение. Например, в скором времени планируется провести аукционы на приобретение резервного источника питания и сценического комплекса с трибунами.

Ранее сообщалось, что в Иркутске на улице Игошина, 4 после капитального ремонта торжественно открыли общежитие № 6 ИрНИТУ.