Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июня 2023 13:24

В Иркутской области назвали победителей конкурсного отбора на грантовую поддержку фермеров

Каждая из ферм получит грант от 17 до 24 миллионов рублей
Елена СИНИЦА
В Иркутской области назвали победителей конкурсного отбора на грантовую поддержку фермеров

В Иркутской области назвали победителей конкурсного отбора на грантовую поддержку фермеров

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области подвели итоги конкурса на получение грантов на развитие семейных животноводческих ферм. На эти цели в 2023 году выделен 71 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

-Победителями признаны два крестьянских (фермерских) хозяйства из Аларского и Эхирит-Булагатского районов области, - говорят в минсельхозе региона.

Каждая из ферм получит грант от 17 до 24 миллионов рублей. Победителей выбирает комиссия, оценив пакет документов. Полученные деньги грантополучатели должны будут израсходовать в течение двух лет.

Ранее сообщалось, что в этом году в Жигаловском районе Иркутской области отремонтируют шесть домов культуры и библиотеку. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.