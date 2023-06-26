В Иркутской области назвали победителей конкурсного отбора на грантовую поддержку фермеров Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области подвели итоги конкурса на получение грантов на развитие семейных животноводческих ферм. На эти цели в 2023 году выделен 71 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

-Победителями признаны два крестьянских (фермерских) хозяйства из Аларского и Эхирит-Булагатского районов области, - говорят в минсельхозе региона.

Каждая из ферм получит грант от 17 до 24 миллионов рублей. Победителей выбирает комиссия, оценив пакет документов. Полученные деньги грантополучатели должны будут израсходовать в течение двух лет.

Ранее сообщалось, что в этом году в Жигаловском районе Иркутской области отремонтируют шесть домов культуры и библиотеку. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.