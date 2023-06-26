«Сильно вдохновляет»: жительница Иркутска участвует в форуме регионов России и Беларуси в Уфе

26 июня в Уфе стартовал десятый форум регионов России и Беларуси. Здесь в рамках мероприятия проходит фестиваль национальных культур под названием «Улица дружбы».

Мастерица из Иркутской области Ольга Ращенко представляет Дом народного творчества. Она поделилась своими впечатлениями о празднике.

- Очень понравилась Уфа, очень гостеприимная. Красивый и чистый город. В таком большом форуме первый раз участвую. Как мастер мотаю на ус какие-то композиционные решения, сильно вдохновляет, – рассказала Ольга Ращенко.