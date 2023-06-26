В Качугском районе Иркутской области в ДТП погибла 15-летняя девушка. Фото: ГИБДД региона

Прокуратура поставила на контроль проверку по факту гибели несовершеннолетней в Качугском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

-В ночь с 25 на 26 июня на трассе "Анга-Большой Улун" в районе деревни Шеина Качугского опрокинулась "Тойота Королла", - говорят в ведомстве.

В результате 15-летняя девушка, которая была в салоне, получила травмы. Они оказались не совместимы с жизнью.

Причины и условия произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 12-летний школьник за рулем мотоцикла Racer сбил 10-летнюю девочку, катавшуюся на самокате. Подробнее об этом дорожно-транспортном происшествии вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.