В Иркутской области объявлено штормовое предупреждение из-за порывистого ветра

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутской области ожидается ухудшение погодных условий. Как сообщает Управление по гидрометеорологии, сегодня, 27 июня, прогнозируется сильный порывистый ветер, скорость которого будет достигать 20 м/с. При таких значениях нередко ломаются деревья и срывает крыши.

Также с 27 по 29 июня в области сохранится высокая пожароопасность.

- Переменная облачность, местами кратковременные дожди, в Киренском, Усть-Кутском, северо-западных районах кратковременные, местами сильные дожди, грозы, утром туман, ветер юго-западный, северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с, температура +16,+21°, при облачной погоде +9,+14°, в Катангском, северо-восточных районах +20,+25°, местами +27,+32°, - дали подробный прогноз синоптики управления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей Иркутской области ждут сильные дожди и грозы 27 июня (подробности)