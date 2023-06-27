В Иркутском районе пропал нуждающийся в медицинской помощи Александр Пучеглазов

Фото: «Лиза Алерт» Иркутской области

В Иркутском районе пропал 73-летний пенсионер Александр Пучеглазов. О его исчезновении рассказали волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.

По данным поисковиков, о мужчине ничего неизвестно с 25 июня. В последний раз пенсионера видели в СНТ «Дражное». Отмечается, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.

Известно, что волонтеры объявили сбор людей на поиск, которые пройдут в лесу. Желающих помочь с поисковыми работами просят одеться по погоде.

Приметы: рост 160 см, телосложение нормальное, глаза серые, седые волосы.

Был одет: зеленый камуфляжный костюм, черные резиновые сапоги.

Если вы обладаете данными о местонахождении этого человека, просьба звонить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52.

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