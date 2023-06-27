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НовостиОбщество27 июня 2023 1:37

Введенный из-за столкновения двух танкеров в Киренском районе режим ЧС снят

В воду попало топливо
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

В Киренском районе Иркутской области с 26 июня снят режим ЧС. Ранее его ввели после столкновения двух нефтеналивных танкеров на реке Лене. В результате ЧП в воду попало топливо.

Решение об отмене режима ЧС было озвучено на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и противопожарной безопасности. После проведенных исследовании воды стало ясно, что ограничительные меры могут быть сняты, а угрозы жизни населения нет.

Отмечается, что специалисты продолжат мониторинг водоема и после отмены режима ЧС.

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