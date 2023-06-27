В Киренске затонул штанговый земснаряд

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Киренске затонул пустой штанговый земснаряд. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем ТГ-канале.

По его данным, инцидент произошел 26 июня в затоне реки Киренга. Земснаряд, стоявший там с 2018 года, был пустым, однако его тросы были смазаны солидолом, который и попал в воду.

Сейчас место ЧП огорожено бонами. Ведется очистка водоема.

- Инцидент находится на контроле профильных ведомств, - заключил Кобзев.

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