Пострадавшему от укуса собаки мальчику из Иркутской области заплатят 30 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Оса во время прогулки на шестилетнего мальчика напала собака. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ведомство обратилась мама пострадавшего, которая рассказала, что в мае этого года его сына на детской площадке укусила безнадзорная собака. Мальчик получил травму и прошел курс вакцинации от бешенства. По словам матери, ребенок теперь боится собак и потребовала возместить причиненный моральный вред.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением к администрации Осинского района, которая теперь должна заплатить компенсацию в размере 30 тысяч рублей.

— Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры, — заключили в ведомстве.

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