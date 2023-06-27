В Иркутске впервые провели брачную церемонию на теплоходе «Москва-67»

Фото: пресс-служба Ленинского района

В Иркутске впервые прошла торжественная церемония бракосочетания на борту двухпалубного теплохода «Москва-67». Об этом рассказали в пресс-службе Ленинского района.

Первой парой, которая поженилась на фоне Московских ворот, стали Никита и Карина Кирьяновы. Сотрудники ЗАГСа объявили их мужем и женой, пока теплоход плыл по Ангаре.

Отмечается, что такие церемонии будут проводиться все лето, пока это позволяет навигация. Для того, чтобы зарегистрировать брак на палубе теплохода, необходимо подать заявление в Ленинский район ЗАГС.

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