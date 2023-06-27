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НовостиПроисшествия27 июня 2023 2:45

39-летний житель Тайшетского района Иркутской области опрокинул трактор и погиб

Мужчина не справился с техникой на скользком обрыве
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: ИА «Тайшет24»

Фото: ИА «Тайшет24»

В Тайшетском районе Иркутской области погиб 39-летний тракторист. Мужчина не справился с управлением и опрокинул трактор в воду. От полученных травм сельчанин погиб до приезда медиков.

Как сообщает ИА «Тайшет24», трагедия произошла в 500 метрах от села Черчет. Мужчина ехал по скользкому обрыву на тракторе, но не справился с управлением и полетел вниз в реку. Его тело из воды достали местные жители.

Известно, что погибший сельчанин жил со своим отцом и не имел семьи.

По данному факту начато разбирательство.

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