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НовостиОбщество27 июня 2023 2:53

В Иркутске ограничили движение транспорта на улице Богдана Хмельницкого

На участке дороги ведутся ремонтные работы
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске ограничили движение на улице Богдана Хмельницкого. Об этом сообщает городская мэрия в своем ТГ-канале.

Уточняется, что 27 июня с 9 до 14 часов будет перекрыт участок дороги от Дзержинского до Карла Маркса. Временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ.

В администрации объяснили, что подрядчик не имеет возможности заниматься ремонтом в ночное время, так как рядом находятся жилые дома и парковка по обеим сторонам улицы.

Горожан просят планировать маршрут заранее и приносят извинения за временные неудобства.