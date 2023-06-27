Депутаты Заксобрания Иркутской области предлагают разработать программу «Школьный музей»

Депутаты Заксобрания предлагают разработать программу «Школьный музей» Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

На очередной сессии Законодательного собрания Иркутской области депутаты выдвинули предложение обратиться в правительство региона с просьбой разработки программы поддержки школьных музеев. По мнению народных избранников, именно так можно будет поддержать развитие культуры, просветительскую и патриотическую деятельность, особенно в небольших населенных пунктов.

Как рассказал председатель областного парламента Александр Ведерников, такая идея родилась во время посещений депутатами территорий и бесед с местными педагогами.

- Во многих населенных пунктах музеи остались только в школах, - отметил Александр Ведерников. - Сейчас руководители школьных музеев работают на чистом энтузиазме, это тоже должно быть учтено в программе, поддержка и закрепление статуса руководителей школьных музеев. Наша задача помочь музеям, которые играют важную роль в патриотическом воспитании молодежи и могут стать якорными местами для развития внутреннего туризма.

Основные моменты, которые должны быть учтены в программе “школьный музей”, по мнению парламентариев, это выделение финансирования на обновление оборудования школьных музеев и покупку новых экспонатов, а так же ремонтов в помещениях. Кроме того, предлагается официально выделить ставки заработной платы для музейных работников.