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НовостиОбщество27 июня 2023 3:36

В Иркутской области 48-летний должник по алиментам осужден к обязательным работам

Отец двоих детей продал арестованный автомобиль
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

48-летний житель поселка Мама приговорен к 240 часам обязательных работ. Такое решение принял мировой судья Мамско-Чуйского района.

Как сообщает пресс-служба прокуратура Иркутской области, отец двоих детей накопил долг по алиментам. Судебные приставы арестовали автомобиль мужчины, однако вопреки закону он его продал в феврале этого года.

- С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 240 часам обязательных работ, а также постановил передать автомобиль в отдел судебных приставов с целью обеспечения нарушенных прав несовершеннолетних детей, - заключили в прокуратуре.

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