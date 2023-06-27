В Иркутской области 48-летний должник по алиментам осужден к обязательным работам

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48-летний житель поселка Мама приговорен к 240 часам обязательных работ. Такое решение принял мировой судья Мамско-Чуйского района.

Как сообщает пресс-служба прокуратура Иркутской области, отец двоих детей накопил долг по алиментам. Судебные приставы арестовали автомобиль мужчины, однако вопреки закону он его продал в феврале этого года.

- С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 240 часам обязательных работ, а также постановил передать автомобиль в отдел судебных приставов с целью обеспечения нарушенных прав несовершеннолетних детей, - заключили в прокуратуре.

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