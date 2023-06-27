Полиция разыскивает пропавшую без вести 64-летнюю жительницу Иркутской области

Фото: МВД Братска

В Братске продолжаются поиски пропавшей без вести 64-летней Ларисы Темченко. О ее исчезновении сообщили в МВД города.

По данным ведомства, женщина ушла из дома 17 июня, с тех пор о ее судьбе ничего неизвестно. В последний раз пенсионерку видели у дома №25 по улице Кирова.

В ориентировке, распространяемой полицейскими, говорится, что над вид пропавшей 60-70 лет, плотного телосложения, черные волосы.

В день исчезновения на Ларисе Темченко были туфли белого цвета, розовая куртка и темное платье.

Всех, кто обладает сведениями о возможном местонахождении разыскиваемой, просят позвонить по телефонам: 8 (3953) 49-54-99, 8 (999) 230-38-40, 8 (924) 602-69-70, 02 или обратиться лично в отдел полиции №2 по адресу: ул. Южная, 49.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутском районе пропал нуждающийся в медицинской помощи Александр Пучеглазов (подробности)