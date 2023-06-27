С 29 июня по 1 июля в Иркутской области введут запрет на розничную продажу алкоголя

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области вводится запрет на розничную продажу алкоголя в период проведения культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан-2023». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Культурно-спортивный праздник состоится 29 июня в селе Баяндай и продлится до 1 июля.

Уточняется, что запрет коснется продажи спиртного в местах проведения массовых мероприятий, также ограничения на спиртное будут действовать в радиусе 100 метров от мест их проведения. Ограничительные меры не коснутся заведений общественного питания.

- Служба потребительского рынка и лицензирования сообщает, что запрет касается розничной продажи алкоголя в местах проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных и других массовых мероприятий во время их проведения, а также в радиусе 100 метров от места указанных мероприятий, представленных в постановлении мэра «Об определении дат, времени и границ проведения областного культурно-спортивного праздника «СУР-ХАРБАН-2023», - говорится в сообщении.

Напомним, продажа алкогольной продукции (включая пиво и пивные напитки) в период введения ограничения является административным правонарушением и влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Введенный из-за столкновения двух танкеров в Киренском районе режим ЧС снят (подробности)