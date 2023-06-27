В Слюдянке введут ограничение движения через железнодорожный переезд

Фото: Виталий КАРНАУХ

В Слюдянке Иркутской области ограничат движение через железнодорожный переезд из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

Уточняется, что с 28 по 29 июня под ограничение попадет переезд, расположенном в микрорайоне Перевал. С восьми часов вечера до восьми утра следующего дня движение автомобилей будет осуществляться лишь по одной полосе дороги.

Автомобилистов просят проявить понимание и планировать маршрут заранее.

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