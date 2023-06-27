Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июня 2023 5:02

В Слюдянке введут ограничение движения через железнодорожный переезд

На участке будут проводить ремонтные работы
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Виталий КАРНАУХ

Фото: Виталий КАРНАУХ

В Слюдянке Иркутской области ограничат движение через железнодорожный переезд из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

Уточняется, что с 28 по 29 июня под ограничение попадет переезд, расположенном в микрорайоне Перевал. С восьми часов вечера до восьми утра следующего дня движение автомобилей будет осуществляться лишь по одной полосе дороги.

Автомобилистов просят проявить понимание и планировать маршрут заранее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутске ограничили движение транспорта на улице Богдана Хмельницкого (подробности)