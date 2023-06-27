В Приангарье отменен режим ЧС, введенный из-за столкновения танкеров с топливом

Фото из телеграм-канала главы Иркутской области Игоря Кобзева

В Киренском районе Иркутской области снят режим ЧС, который был введен две недели назад из-за столкновения на реке Лене двух танкеров с нефтепродуктами. В результате ЧП в воду попало топливо.

Решение об отмене режима чрезвычайной ситуации опубликовало региональное правительство. Уточняется, что угрозы жизни населению нет, однако мониторинг качества воды будет продолжаться.

Напомним, столкновение произошло 12 июня 2023 года около поселка Алексеевск. Танкер "Ерофей Хабаров" врезался в другое судно, которое было на ремонте. Из-за столкновения была повреждена цистерна с топливом и в реку вылилось около 80 тонн бензина.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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