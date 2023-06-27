В Иркутской области капитально отремонтируют шесть домов культуры и библиотеку

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Жигаловском районе отремонтируют шесть домов культуры и одну библиотеку. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Уточняется, что доход местного бюджета был увеличен, что позволило направить средства на ремонт зданий, комплектацию библиотеки и закупку музыкальных инструментов.

Так, в этом году будут обновлен дом культуры «Восход» в Жигалово, заменят окна, проводку и отопительную систему в клубе села Дальняя Закора, в селе Знаменка местный клуб получит новую сцену, ремонт стен, а также проложат на территории ДК тротуар.

Ремонты пройдут в Каченском и Тыптинском сельских клубах, библиотеке села Тутура. В культурно-информационном центре села Рудовка установят новую систему отопления. Также в райцентре за три года планируется построить культурно-досуговый центр.

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