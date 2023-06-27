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НовостиПроисшествия27 июня 2023 5:48

Следователи устанавливают обстоятельства затопления земснаряда в реке Киренга

Какая-либо угроза окружающей среде отсутствует
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: пресс-служба Восточного МСУТ СК России

Фото: пресс-служба Восточного МСУТ СК России

В Киренске затонул штанговый кран с законсервированным земснарядом «Ленский-101». По факту произошедшего следователи проводят проверку.

ЧП было зафиксировано накануне, 26 июня. Из-за смыва смазки с тросов и поворотного круга на воде образовалось масляное пятно, однако какая-либо угроза окружающей среде отсутствует. Произошедшее находится на контроле профильных ведомств.

- В настоящее время следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - прокомментировали случившееся в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления.

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