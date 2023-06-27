В Иркутске появится новый трамвай

Фото: пресс-служба администрации Иркутска

В Иркутске появился новый трамвай в кузове первой комплектности для вагона модели 71-605. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. Сейчас новый транспорт доставлен в депо, где есть все необходимое для его сборки.

В мэрии добавили, что после опытной эксплуатации трамвая будет рассмотрен вопрос о приобретении еще одного кузова такой же комплектации. Он отличается меньшей стоимостью, однако комфорт и технические характеристики не уступают аналогичным моделям современных трамваев. Также транспорт будет оснащен пандусом для удобства маломобильных граждан.

Предполагается, что новый трамвай начнет курсировать по городу уже этим летом.

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