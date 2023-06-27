Жительница Иркутской области отпраздновала 100-летний юбилей

Фото: пресс-служба Минсоцразвития Иркутской области

Жительница Усть-Илимска Татьяна Михайлова отпраздновала 100-летний юбилей. Об этом рассказали в региональном Минсоцразвития.

Женщина родилась в деревне Алексеево Братского района век назад, 19 января 1923 года, но в паспорте у Татьяны Владимировны стоит другая дата - 23 июня. Затем она переехала поселок Мостовой, где прожила почти всю свою жизнь.

Работала женщина на Восточно-Сибирской железной дороге сначала кассиром, а затем стрелочницей. Здесь встретила свою судьбу – Леонида Андреевича Михайлова – участника Великой Отечественной войны, кадрового военного. С ним она прожила 70 лет и воспитала дочь Лиду.

К сожалению, свой юбилей Татьяна Владимировна встретила в больнице, однако ее самочувствие улучшается с каждым днем и скоро, врачи надеются, что она отправится домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более 200 предметов церковной атрибутики покажут в Иркутском краеведческом музее (подробности)