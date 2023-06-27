Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июня 2023 7:08

Поиски потерявшегося в тайге пенсионера завершены в Иркутской области

Пропавшего в тайге пенсионера из Иркутской области нашли живым спустя два дня поисков
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА

В Иркутском районе 25 июня пропал без вести 73-летний пенсионер. Мужчина исчез в СНТ «Дражное», и с тех пор о нем не было вестей.

Сегодня утром, 27 июня, волонтеры объявили выезд в лес на поиски пенсионера. Позже стало известно о завершении работ.

– Найден, жив! – поделились информацией о результатах в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Выяснилось, что, потерявшись, мужчина бродил по тайге два дня. В эти минуты полицейские, спасатели и волонтеры эвакуируют сибиряка из леса. Вскоре его передадут медикам для оценки состояния здоровья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полиция разыскивает пропавшую без вести 64-летнюю жительницу Иркутской области (подробности)