В Иркутской области ожидается повышение уровня воды в некоторых реках Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 27 июня, на реке Киренга наблюдается повышение уровня воды на 10-75 сантиметров, а в реках Иркут, Бирюса, Лена на участке Киренск-Змеиново-Визирный – повышение уровня воды на 20 – 55 см. Об этом сообщает Иркутский гидрометцентр.

-На остальных реках региона уровень воды колеблется в пределах 5-30 сантиметров. Везде уровень воды ниже критических отметок, - отмечают в гидрометцентре.

В ближайшие дни на реке Бирюса уровень воды может повыситься на 40-70 сантиметров, на остальных - в пределах 10-35 сантиметров.

В региональном МЧС добавили, что гидрологическая обстановка на водных объектах взята на особый контроль. При необходимости готова к выезду аэромобильная группировка.

Ранее сообщалось, что в Иркутском районе 25 июня пропал без вести 73-летний пенсионер. Мужчина исчез в СНТ «Дражное», и с тех пор о нем не было вестей. Теперь же объявлено о завершении поисков.