В Иркутске найден опасный для купания людей водоем

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора Иркутской области
В Иркутске найден опасный для жизни человека водоем. О нем рассказали специалисты регионального Роспотребнадзора, которые провели мониторинг качества воды.
Взятая на нижнем бьефе плотины (квадрат) реки Ангары проба не соответствует микробиологическим нормам. Купание в таком водоеме может обернуться заражением различными инфекциями.
В надзорном органе напомнили, у водоема обязательно должно быть санитарно-эпидемиологическое заключение.
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