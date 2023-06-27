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НовостиОбщество27 июня 2023 7:42

В Иркутске найден опасный для купания людей водоем

Результаты проб воды не соответствуют нормам
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: пресс-служба Роспотребнадзора Иркутской области

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора Иркутской области

В Иркутске найден опасный для жизни человека водоем. О нем рассказали специалисты регионального Роспотребнадзора, которые провели мониторинг качества воды.

Взятая на нижнем бьефе плотины (квадрат) реки Ангары проба не соответствует микробиологическим нормам. Купание в таком водоеме может обернуться заражением различными инфекциями.

В надзорном органе напомнили, у водоема обязательно должно быть санитарно-эпидемиологическое заключение.

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