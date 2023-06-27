В Иркутске продолжается ремонт дорог Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске продолжается ремонт дорог по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Например, на улицах Трилиссера, Полярной, Марии Ульяновой, Терешковой устанавливают бордюры. Высотное регулирование колодцев выполнят на улице Киевской, - говорят в мэрии.

На Байкальской улице проводят замену верхнего слоя покрытия, а на Свердлова - асфальтируют тротуары. На Братской приступили к монтажу опор освещения.

На Академической и Мухиной подрядчики обустраивают ливневую канализацию, замену бордюрного камня и перенос электрических кабельных линий.

Ранее сообщалось, что в Жигаловском районе отремонтируют шесть домов культуры и одну библиотеку. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.