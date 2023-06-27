Авиарейс Чита — Иркутск отменили из-за индикации дверей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Задержанный ранее рейс Чита — Иркутск отменен. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Читы.

Напомним, самолет авиакомпании «ИрАэро» должен был приземлиться в Иркутске в 10:40, однако при по пытке взлета обнаружилась техническая неполадка. Всех пассажиров попросили покинуть борт воздушного судна и проследовать в зал ожиданий. Через несколько часов стало известно, что рейс был объединен с другим. Пассажирам предложили либо лететь самолетом, который вылетет в Иркутск через 14 часов, либо сдать билеты.

Известно, что экипаж самолета доложил о срабатывании индикации дверей, из-за чего полет был отменен.

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