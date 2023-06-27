В Иркутской области найден мертвым 43-летний пропавший мужчина

Фото: "Лиза Алерт" Иркутской области

В Иркутской области прекращены поиски пропавшего 43-летнего жителя поселка Мегет. Мужчина ушел из дома 16 июня и не вернулся.

Как рассказали волонтеры "Лиза Алерт" в социальных сетях, мужчина был найден мертвым. Подробности его гибели не раскрываются.

- Найден. Погиб, - кратко написали поисковики в своей официальной группе.

Ранее стало известно о прекращении поисков еще одного мужчины. Пожилой житель Иркутского района ушел в лес за черемшой и пропал. Спустя два дня его нашли бродившим по тайге.

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