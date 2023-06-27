В Иркутской области 27 и 28 июня ожидаются ливни, грозы и град Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутской области 27 и 28 июня хорошей погоды не предвидится. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, днем 27 июня, 28 июня и ночью 29 июня в северных районах ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы и град.

-Также ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами шквалистое усиление до 25 м/с, - говорят в МЧС.

В региональной столице ожидается переменная облачность, температура ночью составит +7,+9°, днем - примерно +22, +24°, рассказали в МЧС региона.

Ранее сообщалось, что в Иркутске найден опасный для жизни человека водоем. О нем рассказали специалисты регионального Роспотребнадзора.

Также сообщалось, что в некоторых реках Иркутской области в ближайшие дни ожидается повышение уровня воды.