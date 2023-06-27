Страдающим зависимостями жители Иркутска доступна помощь в реабилитационных центрах

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В Иркутске страдающим от зависимостей людям предлагают помощь в реабилитационных центрах. Об этом напомнили в администрации города.
Так, в городе функционирует общественная организация «Свобода», которая предоставляет нуждающимся не только реабилитационную помощь, но и помогает найти работу, восстановить документы и консультирует по юридическим вопросам.
По словам бывшей наркозависимой Ирины, центр помог ей встать на ноги и побороть болезнь. Сейчас женщина восстанавливает здоровье и работает.
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