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НовостиОбщество27 июня 2023 8:37

Страдающим зависимостями жители Иркутска доступна помощь в реабилитационных центрах

Здесь пациенты не только проходят курс лечения, но и зарабатывают на жизнь
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске страдающим от зависимостей людям предлагают помощь в реабилитационных центрах. Об этом напомнили в администрации города.

Так, в городе функционирует общественная организация «Свобода», которая предоставляет нуждающимся не только реабилитационную помощь, но и помогает найти работу, восстановить документы и консультирует по юридическим вопросам.

По словам бывшей наркозависимой Ирины, центр помог ей встать на ноги и побороть болезнь. Сейчас женщина восстанавливает здоровье и работает.

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