Страдающим зависимостями жители Иркутска доступна помощь в реабилитационных центрах

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В Иркутске страдающим от зависимостей людям предлагают помощь в реабилитационных центрах. Об этом напомнили в администрации города.

Так, в городе функционирует общественная организация «Свобода», которая предоставляет нуждающимся не только реабилитационную помощь, но и помогает найти работу, восстановить документы и консультирует по юридическим вопросам.

По словам бывшей наркозависимой Ирины, центр помог ей встать на ноги и побороть болезнь. Сейчас женщина восстанавливает здоровье и работает.

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