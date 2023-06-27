Транспортная прокуратура начала проверку после отмены рейса Чита — Иркутск

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Читинская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту задержки рейса Чита — Иркутск. Воздушное судно, принадлежащее авиакомпании «ИрАэро», не смогло вылететь из-за срабатывания датчика открытия дверей. Пассажиров попросили пройти в зал ожидания, где им объявили, что их рейс объединен с другим. Следующий вылет назначен на 03:30.

Известно, что на борту воздушного судна находилось 48 пассажиров, в том числе один ребенок.

- Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего, соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в надзорном органе.